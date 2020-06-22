СБУ разоблачила группу хакеров, которые обворовывали банковские счета

В Харькове Служба безопасности Украины разоблачила группу хакеров, которые похищали деньги с банковских карточек граждан Украины и других государств. Правоохранители изъяли наличные и ценности на сумму свыше 12 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Как сообщается, 15 хакеров с помощью специального вредоносного программного обеспечения похищали реквизиты банковских электронных счетов и персональные данные украинцев, граждан США и Евросоюза. Награбленные средства они переводили через электронные платежные сервисы на собственные счета.

По месту хакерского центра и по местам жительства хакеров Служба безопасности провела 16 обысков, во время которых было выявлено более чем 40 компьютеров с фотографиями и реквизитами иностранных банковских карт.

Также они нашли и изъяли карточки, наличные деньги и ценности на более 12 миллионов гривен, документы на движимое и недвижимое имущество в Украине и за рубежом.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения членам группы о подозрении в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 361-1 Уголовного кодекса Украины. Продолжаются следственно-оперативные действия для установления всех лиц, причастных к махинациям.

Напомним, Служба безопасности Украины поймала хакера, который похитил персональные данные жителей ЕС и США.

Кроме того, ранее сообщалось, что СБУ разоблачила уже 370 интернет-агитаторов фейковых новостей о коронавирусе.