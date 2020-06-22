СБУ викрила групу хакерів, які обкрадали банківські рахунки

У Харкові Служба безпеки України викрила групу хакерів, які викрадали гроші з банківських карток громадян України та інших держав. Правоохоронці вилучили готівкову і цінності на суму понад 12 млн грн.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Як повідомляється, 15 хакерів за допомогою спеціального шкідливого програмного забезпечення викрадали реквізити банківських електронних рахунків та персональні дані українців, громадян США та Євросоюзу. Награбовані кошти вони переводили через електронні платіжні сервіси на власні рахунки.

За місцем хакерського центру та за місцями проживання хакерів Служба безпеки провела 16 обшуків, під час яких було виявлено більш ніж 40 комп'ютерів із фотографіями і реквізитами закордонних банківських карток.

Також вони знайшли та вилучили банківські картки, готівку та цінності на понад 12 мільйонів гривень, документи на рухоме та нерухоме майно в Україні й за кордоном.

Наразі вирішується питання щодо повідомлення членам групи про підозру у вчиненні злочину, передбаченого ч. 2 ст. 361-1 Кримінального кодексу України. Тривають слідчо-оперативні дії для встановлення всіх осіб, причетних до оборудок.

Нагадаємо, Служба безпеки України впіймала хакера, який викрав персональні дані жителів ЄС та США.

Крім того, раніше повідомлялося, що СБУ викрила вже 370 інтернет-агітаторів фейкових новин про коронавірус.