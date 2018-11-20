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СБУ разоблачила группировку на взломе автоматизированных банковских систем

Новости » Происшествия    20.11.2018 - 10:34
СБУ разоблачила группировку на взломе автоматизированных банковских систем
Фото: обыски у злоумышленников (ssu.gov.ua)

Злоумышленники разработали схему, по которой незаконно снимали наличные в банкоматах

Сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ) разоблачили межрегиональную организованную группировку, участники которой воровали деньги через взлом автоматизированных систем банковских терминалов. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение пресс-центра СБУ.

Как отмечается, в состав группировки входили жители Харькова, Киева и Киевской области. Злоумышленники подыскивали подставных лиц, на которых оформляли банковские карточные счета. С использованием специальных технических средств дельцы искажали информацию о якобы зачислении на указанные счета денег через терминалы самообслуживания, а затем снимали наличные в банкоматах.

Кроме того, участники группировки пытались наладить изготовление поддельной валюты с нанесением на фальшивые банкноты некоторых защитных элементов.

Сообщается, что правоохранители задержали двух злоумышленников в Кривом Роге во время очередного неправомерного снятия наличных.

Во время санкционированных обысков в квартирах участников группы сотрудники спецслужбы обнаружили банковские карточки, оформленные на подставных лиц, и оборудования для искажения работы банковских терминалов. Также было обнаружено печатное оборудование, клише, металлические матрицы для изготовления поддельных денег и образцы самодельных банкнот.

В рамках открытого уголовного производства по ч. 3 ст. 190 Уголовного кодекса Украины продолжаются неотложные следственно-оперативные действия. Решается вопрос о дополнительной квалификации действий фигурантов дела по ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 Уголовного кодекса Украины, уведомлении о подозрении в совершении преступления и избрании меры пресечения.

 

Фото: обыски у злоумышленников (ssu.gov.ua)

Напомним, в Киеве двоим злоумышленникам, которые под видом обмена валюты завладели 45 тыс. долларами, объявили о подозрении.

Ранее РБК-Украина сообщало, что в Харьковской области правоохранители задержали мошенников, которые выманили у граждан 350 тыс. гривен.

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