У Києві затримали шахраїв, які намагалися заволодіти 45 тис. доларів

Фото: гроші, вилучені в фіктивному обміннику (kyiv.gp.gov.ua)

Зловмисники облаштували незаконний "обмінник" із курсом, значно вищим за курс НБУ

У Києві двом зловмисникам, які під виглядом обміну валюти заволоділи 45 тис. доларами, оголосили про підозру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу прокуратури міста Києва.

Як зазначається, слідчі встановили, що правопорушники заздалегідь винайняли офісне приміщення на вул. Анни Ахматової, облаштоване двома входами. Після цього вони розмістили в інтернеті оголошення про обмін валют за курсом, що значно перевищував встановлений Національним банком України.

Потерпіла, знайшовши оголошення на сайті, зайшла до цього приміщення і намагалася обміняти 45 тис. доларів. Отримавши від жінки гроші, зловмисник, який виконував роль касира, покинув приміщення разом з валютою через запасний вихід.

На вулиці його чекав подільник, однак втекти зловмисникам не вдалось. Завдяки оперативному реагуванню правоохоронці затримали шахраїв "по гарячих слідах".

Наразі чоловікам повідомлено про підозру у вчиненні злочину передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України. За клопотанням прокурора їм обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з альтернативою у вигляді застави у сумі 130 тис. гривень та 500 тис. гривень відповідно.

За вчинення шахрайства, групою осіб, в особливо великих розмірах зловмисникам загрожує від 5 до 12 років ув'язнення з конфіскацією майна.