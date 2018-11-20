СБУ викрила угруповання на зламуванні автоматизованих банківських систем

Фото: обшуки у зловмисників (ssu.gov.ua)

Зловмисники напрацювали схему, за якою незаконно знімали готівку в банкоматах

Співробітники Служби безпеки України (СБУ) викрили міжрегіональне організоване угруповання, учасники якого викрадали гроші через зламування автоматизованих систем банківських терміналів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-центру СБУ.

Як зазначається, до складу угруповання входили жителі Харкова, Києва та Київської області. Зловмисники підшукували підставних осіб, на яких оформлювали банківські карткові рахунки. З використанням спеціальних технічних засобів ділки спотворювали інформацію про нібито зарахування на вказані рахунки грошей через термінали самообслуговування, а потім знімали готівку в банкоматах.

Крім того, учасники угруповання намагалися налагодити виготовлення підробленої валюти з нанесенням на фальшиві банкноти деяких захисних елементів.

Повідомляється, що правоохоронці затримали двох зловмисників у Кривому Розі під час чергового неправомірного зняття готівки.

Під час санкціонованих обшуків у помешканнях учасників групи співробітники спецслужби виявили банківські картки, оформлені на підставних осіб, та обладнання для спотворення роботи банківських терміналів. Також було виявлено друкарське устаткування, кліше, металеві матриці для виготовлення підроблених грошей та зразки саморобних банкнот.

У межах відкритого кримінального провадження за ч. 3 ст. 190 Кримінального кодексу України тривають невідкладні слідчо-оперативні дії. Вирішується питання щодо додаткової кваліфікації дій фігурантів справи за ч. 3 ст. 28, ч. 2 ст. 361 Кримінального кодексу України, повідомлення про підозру в скоєнні злочину та обрання міри запобіжного заходу.

Фото: обшуки у зловмисників (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, у Києві двом зловмисникам, які під виглядом обміну валюти заволоділи 45 тис. доларами, оголосили про підозру.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що у Харківській області правоохоронці затримали шахраїв, які виманили у громадян 350 тис. гривень.