СБУ разоблачила еще трех коллаборантов в Херсонской области (фото)

СБУ собрала доказательную базу еще на трех коллаборантов, которых РФ назначила "руководителями" в Херсонской области.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
В частности, с начала широкомасштабного вторжения РФ активно сотрудничает с оккупантами "директор" Херсонского водоканала.
"Коллаборант распорядился отправить спецтехнику на помощь российской армии. Благодаря этому захватчики смогли обустроить оборонительные позиции вокруг оккупированного областного центра", - рассказали в ведомстве.
По данным СБУ, еще одна коллаборантка получила "карьерное повышение" и заняла должность "и.о. главного врача Белозерского центра первичной медико-санитарной помощи".
"В настоящее время обоим "чиновникам" объявлено о подозрении по ст. 111 Уголовного кодекса Украины (государственная измена)", - говорится в сообщении.
К тому же получил подозрение от СБУ и фейковый правоохранитель, который занял должность "начальника Новокаховского отдела по борьбе с экономическими преступлениями" и активно работал для срыва посевной кампании в регионе.
По его словам, СБУ осуществляет досудебное расследование по статье "Колаборационная деятельность".
Как сообщалось, СБУ установила всех коллаборантов и предателей, которые вступили в созданное оккупантами "главное управление МИД Херсонской области".
Также Служба безопасности разоблачила нескольких хакеров, действовавших против Украины. Один из них похищал и продавал базы данных украинских банков.
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