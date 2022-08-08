СБУ викрила ще трьох колаборантів у Херсонській області (фото)

СБУ зібрала доказову базу ще на трьох колаборантів, яких РФ «призначила» "керівниками" в Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ .

Наразі відносно нього СБУ здійснює досудове розслідування за статтею "Колабораційна діяльність".

До того ж, отримав підозру від СБУ і фейковий правоохоронець, який обійняв посаду "начальника Новокаховського відділу по боротьбі з економічними злочинами" та активно працював для зриву посівної кампанії в регіоні.

"Наразі обом "чиновникам" оголошено про підозру за ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада)", - йдеться в повідомленні.

За даними СБУ, ще одна колаборантка отримала "кар’єрне підвищення" та обійняла посаду "в. о. головного лікаря Білозерського центру первинної медико-санітарної допомоги".

"Колаборант розпорядився відправити спецтехніку на підмогу російській армії. Завдяки цьому загарбники змогли облаштувати оборонні позиції навколо окупованого обласного центру", - розповіли в відомстві.

Зокрема, з початку широкомасштабного вторгнення РФ активно співпрацює з окупантами "директор" Херсонського водоканалу.

Як повідомлялось, СБУ встановила всіх колаборантів і зрадників, які вступили до створеного окупантами "главного управлєнія мвд Херсонской области".

Також Служба безпеки викрила декількох хакерів, які діяли проти України. Один з них викрадав та продавав бази даних українських банків.

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