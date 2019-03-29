СБУ разоблачила экстремистское объединение во главе с Ташбаевым

Служба безопасности Украины (СБУ) накануне выборов 2019 прекратила деятельность управляемого с территории России экстремистского объединения, координатором которого был Рустам Ташбаев, известный в Украине как организатор "Майдана 3.0". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Сообщается, что целью экстремистов была дестабилизация внутренней ситуации в Украине в связи с повышением политической активности населения во время избирательного процесса.

"Сотрудники СБУ установили, что группировка координировалась гражданином США Рустамом Ташбаевым, уроженцем РФ, бывшим курсантом Калининградского высшего военно-морского училища, которого в 2015 году выдворили из Украины за подрывную деятельность", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что по заданию российских спецслужб участники объединения должны были создать собственные военные формирования: "Украинскую повстанческую армию" ("УПА" - с дислокацией за рубежом) и "Украинскую национальную армию" ("УНА" - с дислокацией в Украине). На территории Украины процесс создания "Украинской национальной армии" возглавил гражданин Украины Ю.Заболотный, который неоднократно задерживался сотрудниками Национальной полиции за незаконное хранение оружия и ограбление, а также привлекался к уголовной ответственности за призывы к свержению конституционного строя в Украине.

Установлено, что в течение длительного времени Заболотный вел переговоры о получении денежной помощи для проведения экстремистской деятельности с агентом российских спецслужб М.Дульським.

В рамках уголовного производства СБУ задокументировала, что по инициативе иностранных кураторов в период объявления военного положения в Украине руководители "УНА" наладили сбор информации о местах дислокации и маршрутах передвижения подразделений ВСУ с целью совершения диверсий и срыва мобилизации.

Российский след в деятельности "УНА" подтвердился по результатам обысков, проведенных у участников этой экстремистской организации в Одессе, двое из которых - граждане Российской Федерации и непризнанной Приднестровской народной республики, а третий - гражданин Украины - уроженец Приднестровья.

В частности правоохранители изъяли средства поражения и тысячу экземпляров газет, которые содержали призывы присоединяться к деятельности "УНА". Во время проведения шестнадцати обысков также было обнаружено и изъято огнестрельное и холодное оружие, самодельные взрывные устройства и гранаты, взрывчатку, военное снаряжение, средства связи и внутренние документы незаконного военного формирования, которые касались его противоправной деятельности.

Фото: обыски у подозреваемых (ssu.gov.ua)

Отметим, Ташбаев известен тем, что в июне 2015 организовал так называемый "Майдан 3.0", установив несколько палаток в центре Киева. Палатки убрали представители самообороны, а Ташбаева задержали, после чего выдворили из Украины. Тогдашний глава СБУ Валентин Наливайченко заявлял, что "Майдан 3.0" финансировали из оккупированного Донбасса.

Ташбаев почти 20 лет прожил в США и является американским гражданином. По его собственным словам, после Майдана 2013-2014 он якобы лоббировал законы о военной и финансовой помощи Украине, а также был задействован в группе военных экспертов. Называл себя аналитиком американского консорциума Strategem.

Ранее РБК-Украина писало, что спецслужбы России готовят серии провокаций на выборах в Украине непосредственно на избирательных участках в восточных регионах Украины, граничащих с временно оккупированными Россией территориями Донецкой и Луганской областей Украины.