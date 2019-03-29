СБУ викрила екстремістське об'єднання на чолі з Ташбаєвим

Служба безпеки України (СБУ) напередодні виборів 2019 припинила діяльність керованого з території Росії екстремістського об’єднання, координатором якого був Рустам Ташбаєв, відомий в Україні як організатор "Майдану 3.0". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що метою екстремістів була дестабілізація внутрішньої ситуації в Україні у зв'язку із підвищенням політичної активності населення під час виборчого процесу.

"Співробітники СБУ встановили, що угруповання координувалось громадянином США Рустамом Ташбаєвим, уродженцем РФ, колишнім курсантом Калінінградського вищого військово-морському училища, якого у 2015 році було видворено з України за підривну діяльність", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначили, що за завданням російських спецслужб учасники об`єднання мали створити власні військові формування: "Українську повстанську армію" ("УПА" - з дислокацією за кордоном) та "Українську національну армію" ("УНА" - з дислокацією в Україні). На території України процес створення "Української національної армії" очолив громадянин України Ю.Заболотний, який неодноразово затримувався співробітниками Національної поліції за незаконне зберігання зброї та пограбування, а також притягався до кримінальної відповідальності через заклики до повалення конституційного ладу в Україні.

Встановлено, що протягом тривалого часу Заболотний вів переговори щодо отримання грошової допомоги для проведення екстремістської діяльності з агентом російських спецслужб М.Дульським.

У межах кримінального провадження СБУ задокументовано, що за ініціативи іноземних кураторів у період оголошення військового стану в Україні керівники "УНА" налагодили збір інформації про місця дислокації та маршрути пересування підрозділів ЗСУ з метою вчинення диверсій та зриву мобілізації.

Російський слід в діяльності "УНА" підтвердився за результатами обшуків, проведених в учасників цієї екстремістської організації в Одесі, двоє з яких - громадяни Російської Федерації та невизнаної Придністровської народної республіки, а третій - громадянин України - уродженець Придністров’я.

Зокрема правоохоронці вилучили засоби ураження та тисячу примірників газет, які містили заклики приєднуватись до діяльності "УНА". Під час проведення шістнадцяти обшуків також було виявлено та вилучено вогнепальну та холодну зброю, саморобні вибухові пристрої та гранати, вибухівку, військове спорядження, засоби зв’язку та внутрішні документи незаконного військового формування, які стосувались його протиправної діяльності.

Фото: обшуки у підозрюваних (ssu.gov.ua)

Відзначимо, Ташбаев відомий тим, що в червні 2015 організував так званий "Майдан 3.0", встановивши кілька наметів в центрі Києва. Намети прибрали представники самооборони, а Ташбаева затримали, після чого видворили з України. Тодішній глава СБУ Валентин Наливайченко заявляв, що "Майдан 3.0" нібито фінансували з окупованого Донбасу.

Ташбаев майже 20 років прожив в США і є американським громадянином. За його власними словами, після Майдану 2013-2014 він нібито лобіював законів про військову і фінансову допомогу Україні, а також був задіяний в групі військових експертів. Називав себе аналітиком американського консорціуму Strategem.

Раніше РБК-Україна писало, що спецслужби Росії готують серії провокацій на виборах в Україні безпосередньо на виборчих дільницях у східних регіонах України, що межують із тимчасово окупованими Росією територіями Донецької та Луганської областей України.