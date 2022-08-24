СБУ разоблачила два нелегальных канала продажи оружия

В Украине разоблачили два нелегальных канала продажи оружия. Участников схем задержали и изъяли "товар".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности.
СБУ во время контрдиверсионной "зачистки" обнаружила два больших канала нелегальной переправки оружия. В Киеве задержали злоумышленников, которые пытались продать партию вооружения. Среди изъятого:
Еще один канал разоблачили в центральном регионе. СБУ задержала жителя Винницкой области, который перевозил оружие из прифронтовых районов на востоке Украины.
В автомобиле злоумышленника нашли:
Задержанным уже объявили подозрение по ч. 1 ст. 263 УК Украины и избрали меру пресечения в виде содержания под стражей.
Фото: в Украине нейтрализовали два канала продажи оружия (t.me/SBUkr)
Напомним, СБУ помешала российским агентам провести постановочные "акции протеста" в Киеве, Житомире и Полтаве.
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