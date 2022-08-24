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"Активисты" ФСБ планировали провокации в Киеве, Житомире и Полтаве 24 августа

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Украина, Среда 24 августа 2022 11:28
"Активисты" ФСБ планировали провокации в Киеве, Житомире и Полтаве 24 августа Фото: СБУ помешала планам ФСБ провести провокации в трех регионах Украины (volyn com ua)
Автор: Наталия Гурковская

СБУ помешала ФСБ организовать в Украине постановочные "акции протеста" ко Дню независимости. Провокации должны были пройти в Киевской, Житомирской и Полтавской областях.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.

"Служба безопасности Украины предотвратила планы ФСБ использовать родственников украинских военных для обострения общественно-политической ситуации в Киевской, Житомирской и Полтавской областях накануне 24 августа", - говорится в сообщении.

Как выяснили сотрудники спецслужбы, по замыслу ФСБ, "митингующие" должны активно критиковать и осуждать военное командование Украины, а организаторы планировали снять это на видео.

"Они стремились создать "нужный контент" для российских пропагандистов, а те в свою очередь - максимально распространить его через интернет и подконтрольные им СМИ", - рассказали в СБУ.

Организаторами псевдоакций должны были бывшие участники ОО "Журналисты Стремоусова". В настоящее время их лидер Кирилл Стремоусов исполняет обязанности "заместителя оккупационной военно-гражданской администрации" в Херсоне.

Как сообщалось, правоохранители разоблачили семь пророссийских пропагандистов в центральной Украине. Они оправдывали вооруженную агрессию России против нашего государства.

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