СБУ викрила два нелегальні канали продажу зброї

СБУ під час контрдиверсійної "зачистки" виявила два потужних канали нелегального переправлення зброї. У Києві затримали зловмисників, які намагалися продати партію озброєння. Серед вилученого:

12 бойових гранат;

6 пістолетів різних марок;

гвинтівка;

понад 270 набоїв різного калібру;

комплектуючі до стрілецької зброї;

понад 1,2 млн гривень, одержаних злочинним шляхом.

Ще один канал викрили у центральному регіоні. СБУ затримала мешканця Вінницької області, який перевозив зброю з прифронтових районів на сході України.

В автомобілі зловмисника знайшли:

14 бойових гранат Ф-1 та РГД із запалами до них;

25 підривників;

2 автомати Калашникова АК-74;

24 постріли до підствольного гранатомета;

14 сигнальних ракет;

понад 3 тисячі набоїв різного калібру.

Затриманим уже оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 КК України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: в Україні нейтралізували два канали продажу зброї (t.me/SBUkr)