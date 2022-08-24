RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

СБУ викрила два нелегальні канали продажу зброї

Фото: СБУ ліквідувала два канали продажу зброї (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні викрили два нелегальні канали продажу зброї. Учасників схем затримали та вилучили "товар".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки.

СБУ під час контрдиверсійної "зачистки" виявила два потужних канали нелегального переправлення зброї. У Києві затримали зловмисників, які намагалися продати партію озброєння. Серед вилученого:

  • 12 бойових гранат;
  • 6 пістолетів різних марок;
  • гвинтівка;
  • понад 270 набоїв різного калібру;
  • комплектуючі до стрілецької зброї;
  • понад 1,2 млн гривень, одержаних злочинним шляхом.

Ще один канал викрили у центральному регіоні. СБУ затримала мешканця Вінницької області, який перевозив зброю з прифронтових районів на сході України.

В автомобілі зловмисника знайшли:

  • 14 бойових гранат Ф-1 та РГД із запалами до них;
  • 25 підривників;
  • 2 автомати Калашникова АК-74;
  • 24 постріли до підствольного гранатомета;
  • 14 сигнальних ракет;
  • понад 3 тисячі набоїв різного калібру.

Затриманим уже оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 КК України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Фото: в Україні нейтралізували два канали продажу зброї (t.me/SBUkr)

Нагадаємо, СБУ завадила російським агентам провести постановчі "акції протесту" в Києві, Житомирі та Полтаві.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниЗброя в Україні