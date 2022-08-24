СБУ викрила два нелегальні канали продажу зброї

В Україні викрили два нелегальні канали продажу зброї. Учасників схем затримали та вилучили "товар".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки.
СБУ під час контрдиверсійної "зачистки" виявила два потужних канали нелегального переправлення зброї. У Києві затримали зловмисників, які намагалися продати партію озброєння. Серед вилученого:
Ще один канал викрили у центральному регіоні. СБУ затримала мешканця Вінницької області, який перевозив зброю з прифронтових районів на сході України.
В автомобілі зловмисника знайшли:
Затриманим уже оголосили підозру за ч. 1 ст. 263 КК України та обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Фото: в Україні нейтралізували два канали продажу зброї (t.me/SBUkr)
Нагадаємо, СБУ завадила російським агентам провести постановчі "акції протесту" в Києві, Житомирі та Полтаві.
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