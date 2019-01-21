СБУ разоблачила в Донецкой области группировку вымогателей

Фото: задержание злоумышленников (ssu.gov.ua)

Злоумышленники требовали средства от предпринимателей

В Донецкой области сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), привлеченные к операции Объединенных сил, разоблачили организованную группировку, участники которой занимались вымогательством денежных средств у местных частных предпринимателей. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр СБУ.

Правоохранители установили, что в состав банды входили жители Донецкой области, в том числе руководители нескольких предприятий металлургической отрасли региона и представители одной из местных правозащитных общественных организаций.

В частности, в обмен на содействие в получении тендеров на выполнение ремонтных работ производственного оборудования злоумышленники требовали у подрядчика 20% "отката", что составляет 600 тыс. гривен.

Кроме того, угрожая физической расправой, бандиты заставляли коммерсанта дополнительно оплатить "долг" в размере 13 тыс. долларов. После "просрочки" платежа злоумышленники совершили поджог транспортных средств и жилья потерпевшего, в результате чего пострадали его родственники.

Правоохранители задержали четырех участников группировки во время получения очередного "транша" в размере 10 тыс. гривен в центре Мариуполя.

Во время дальнейших санкционированных следственных действий по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли денежные средства, наркотики, взрывчатку, патроны и другие материалы, подтверждающие преступную деятельность бандитов.

В рамках открытого по ч. 3 ст.189 Уголовного кодекса Украины уголовного производства задержанным объявлено о подозрении.

Продолжаются следственные действия для установления всех участников и обстоятельств противоправной деятельности.

Напомним, СБУ разоблачили в Ивано-Франковской области мошенника, который выдавал себя за представителя подразделения Центрального аппарата СБУ по борьбе с терроризмом.

РБК-Украина писало, что в Черкасской области СБУ разоблачила руководителя районного отделения общественной организации в противоправном сбыте огнестрельного оружия и боеприпасов.