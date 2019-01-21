СБУ викрила у Донецькій області угрупування вимагачів

Фото: затримання зловмисників (ssu.gov.ua)

Зловмисники вимагали кошти від підприємців

У Донецькій області співробітники Служби безпеки України (СБУ), залучені до операції Об’єднаних сил, викрили організоване угруповання, учасники якого займалися вимаганням коштів у місцевих приватних підприємців. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-центр СБУ.

Правоохоронці встановили, що до складу банди входили мешканці Донецької області, у тому числі керівники кількох підприємств металургійної галузі регіону та представники однієї із місцевих правозахисних громадських організацій.

Зокрема, в обмін на сприяння у отриманні тендерів на виконання ремонтних робіт виробничого обладнання зловмисники вимагали у підрядника 20% "відкату", що становить 600 тис. гривень.

Крім того, погрожуючи фізичною розправою, бандити змушували комерсанта додатково сплатити "борг" у розмірі 13 тис. доларів. Після "прострочення" платежу зловмисники здійснили підпал транспортних засобів та житла потерпілого, внаслідок чого постраждали його родичі.

Правоохоронці затримали чотирьох учасників угруповання під час отримання чергового "траншу" у розмірі 10 тис. гривень у середмісті Маріуполя.

Під час подальших санкціонованих слідчих дій за місцем проживання фігурантів справи правоохоронці вилучили грошові кошти, наркотики, вибухівку, набої та інші матеріали, що підтверджують злочинну діяльність бандитів.

У межах відкритого за ч. 3 ст.189 Кримінального кодексу України кримінального провадження затриманим оголошено про підозру.

Тривають слідчі дії для встановлення всіх учасників та обставин протиправної діяльності.

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