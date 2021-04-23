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СБУ разоблачила чиновников, похитивших десятки тысяч гектаров государственных земель

Новина українською → Киев, Пятница 23 апреля 2021 17:32
СБУ разоблачила чиновников, похитивших десятки тысяч гектаров государственных земель Фото: сотрудник СБУ возле входа в Госгеокадастр (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Оперативники Службы безопасности Украины (СБУ) выявили схему расхищения государственных земель чиновниками Госгеокадастра. Организаторы действовали через систему документооборота учреждения, похитив с ее помощью десятки тысяч гектаров.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

Отмечается, что оперативники задокументировали фальсификацию информации сотрудниками Госгеокадастра, в автоматизированной системе управления документами "ДокПроф 3". "Из-за действий злоумышленников, региональные управления Госгеокадастра не могли распоряжаться земельными участками сельскохозяйственного назначения. Среди прочего, злоумышленники меняли целевое назначение земли, передавали ее в собственность других лиц без процедур - просто меняя документы в системе", - уточнили в спецслужбе.

Для обеспечения работы преступной "схемы" фигуранты организовали несколько бэк-офисов, которые представляли собой "частные аналоги" региональных подразделений учреждения.

Вторая схема, обнаруженная сотрудниками СБУ в Госгеокадастре, была организована для работы с "элитными" земельными участками в Запорожской и Донецкой областях.

Чиновники оформляли свободные участки земли на подставных лиц, часть из которых даже не знала о сделке. При этом значительно превышались объемы разрешенных квот, когда в одни руки передавалось более 2 тысяч гектаров.

По оперативным данным, по этой схеме в собственность подставных лиц переоформлены земельные участки общей площадью более 20 тысяч гектаров.

В рамках уголовного дела проведено более 40 обысков в 6 областных подразделениях Госгеокадастра, офисных помещениях и по местам проживания фигурантов. В ходе обысков изъята документация, печати предприятий, договоры, электронные ключи доступа к информационным системам госучреждения, черновые записи о незаконном выделении земельных участков, мобильные телефоны и компьютерная техника с информацией о реализации противоправной схемы.

Оперативные мероприятия проводились СБУ совместно со следователями Национальной полиции под процессуальным руководством Офиса Генерального прокурора. Следственные действия продолжаются.

Фото: задержание чиновников Госгеокадастра (ssu.gov.ua)

РБК-Украина ранее сообщало, что вечером 22 апреля СБУ провела обыски по делу "Центрэнерго". Следственные действия, в частности, проводились в столичном бизнес-центре "Миллениум", где находится офис Игоря Коломойского.

Отметим, в этот же день сотрудники спецслужбы заблокировали в Херсонской области деятельность организованной преступной группировки. Работу злоумышленников, по данным спецслужбы, координировали "воры в законе" из России.

Ранее сообщалось, что контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Житомирской области агента российской ФСБ.

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