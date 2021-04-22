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СБУ разоблачила преступную группу, которую координировали "воры в законе" из России

Новина українською → Четверг 22 апреля 2021 19:45
СБУ разоблачила преступную группу, которую координировали "воры в законе" из России Фото: СБУ обнаружила преступную группировку, контролируемую РФ (ssu.gov.ua)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины (СБУ) заблокировала в Херсонской области деятельность организованной преступной группировки. Работу злоумышленников, по данным спецслужбы, координировали "воры в законе" из России.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Подозреваемые терроризировали и запугивали местное население. Ключевым "доходом" группировки была реализация наркотиков, в том числе в исправительные колонии. Злоумышленники формировали для заключенных так называемый "общак" в среднем 300 тыс. гривен в месяц. Возглавлял группировку "смотрящий по региону" от криминальных кругов.

Правоохранители провели ряд обысков у участников группировки, в том числе у"смотрящего". В ходе следственных действий изъяли ряд доказательств.

Двух злоумышленников разоблачили во время передачи наркотиков в исправительную колонию. Решается вопрос о сообщении им о подозрениях в совершении преступления. Продолжается досудебное следствие.

Ранее сообщалось, что контрразведка Службы безопасности Украины задержала в Житомирской области агента российской ФСБ.

РБК-Украина писало, что ранее полицейские сообщили подозрение в поставках наркотиков и распространении преступного влияния "смотрящему" в Одесской исправительной колонии.

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Новости Украины Происшествия Служба безопасности Украины вор в законе Российская Федерация
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