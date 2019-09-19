Фото: СБУ разоблачила чиновников МВД на сделках с залоговой недвижимостью (ssu.gov.ua)

В случае доказательства вины, чиновникам грозит до 10 лет лишения свободы

Служба безопасности Украины совместно с ГБР разоблачила чиновников Министерства внутренних дел на сделках с залоговой недвижимостью ведомства. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ.

Правоохранители установили, что в 2017 году Государственная фискальная служба применила налоговый залог на имущество предприятия, которое принадлежит к сфере управления МВД, за неуплату налогов на 1,2 млн грн.

"В 2018 году должностные лица предприятия достоверно зная о процессуальных действиях, использовали поддельное решение одного из судов города Днепр для снятия налогового залога и последующей реализации имущества, арестованного налоговым органом. В результате киевская недвижимость общей площадью более 3700 квадратных метров "отошла" третьим лицам чем был нанесен ущерб государственным интересам в особо крупных размерах", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыски у фигурантов дела, которые осуществляли реализацию имущества, нотариуса, государственного регистратора. В ходе обысков, правоохранители изъяли документацию с доказательствами незаконного отчуждения арестованной недвижимости и причинение государству материального ущерба.

Продолжается досудебное расследование, начатое по признакам уголовных преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 365, ч. 3 ст. 365-2 и ч. 1 ст. 388 УК Украины.

В случае доказательства вины, организаторам сделки грозит наказание в виде лишения свободы сроком до 10 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 3 лет.

Напомним, СБУ разоблачила на злоупотреблениях служебным положением группу работников одного из таможенных постов Житомирской таможни.

Ранее РБК-Украина сообщало, что СБУ разоблачила миллионые злоупотребления на Харьковском авиапредприятии. Бывший заместитель руководителя Харьковского авиапредприятия незаконно заключил договор добровольного страхования имущества завода, из-за чего нанес ущерб государству на 5,5 миллионов гривен.