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СБУ разоблачила call-центры в Виннице, через которые крали деньги со счетов

Автор: Роман Тверденко

В Виннице мошенники через два call-центра крали деньги с банковских счетов. Ежедневно они зарабатывали до 20 тысяч долларов.

Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

Установлено, что операторы звонили владельцам счетов, представлялись сотрудниками банков и предлагали воспользоваться услугами страхования и открытия депозитов. В разговоре они просили "уточнить" реквизиты банковских счетов, пароли. Получая доступ к счетам, с них снимали деньги.

Среди пострадавших от деятельности call-центров были клиенты банков украинских государственных и коммерческих банков, а также учреждений из постсоветского пространства. Преступники работали около пяти месяцев.

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Во время обысков изъяли более 40 единиц компьютерной техники и оборудования, сим-карточки украинских и заграничных операторов, различное оборудование и документацию, подтверждающую незаконную деятельность.

Правоохранители собирают доказательства и продолжают следствие.

Ранее сообщалось, что в Волынской области мошенники под видом call-центра завладевали деньгами со счетов в Украине и за границей. Всего злоумышленники крали по полмиллиона гривен ежемесячно.

В сентябре РБК-Украина писало, что киберполиция разоблачила банду, которая крала деньги с банковских счетов иностранцев. Все участники группировки из Херсонской области.

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