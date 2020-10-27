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СБУ викрила call-центри у Вінниці, через які крали гроші з рахунків

Автор: Роман Тверденко

У Вінниці шахраї через два call-центри крали гроші з банківських рахунків. Щодня вони заробляли до 20 тисяч доларів.

Про це повідомляє Служба безпеки України.

Встановлено, що оператори дзвонили власникам рахунків, представлялися співробітниками банків і пропонували скористатися послугами страхування та відкриття депозитів. У розмові вони просили "уточнити" реквізити банківських рахунків, паролі. Отримуючи доступ до рахунків, з них знімали гроші.

Серед постраждалих від діяльності call-центрів були клієнти банків українських державних та комерційних банків, а також установ з пострадянського простору. Злочинці працювали близько п'яти місяців.

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Під час обшуків вилучили понад 40 одиниць комп'ютерної техніки та обладнання, сім-картки українських і закордонних операторів, різне обладнання та документацію, що підтверджує незаконну діяльність.

Правоохоронці збирають докази і продовжують слідство.

Раніше повідомлялося, що у Волинській області шахраї під виглядом call-центру заволодівали грошима з рахунків в Україні і за кордоном. Всього зловмисники крали по півмільйона гривень щомісяця.

У вересні РБК-Україна писало, що киберполіція викрила банду, яка викрадала гроші з банківських рахунків іноземців. Усі учасники угруповання з Херсонської області.

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