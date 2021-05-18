СБУ разоблачила бывшего боевика "ДНР" на службе в украинской армии

Контрразведчики Службы безопасности Украины разоблачили бывшего боевика "ДНР" на службе в Вооруженных силах Украины. Он проходил службу в одной из частей в Донецкой области.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
По информации спецслужбы, мужчина в 2014 году в составе так называемой "ДНР" с оружием в руках на одном из блокпостов в Славянске Донецкой области осуществлял осмотр и проверку документов граждан и транспортных средств.
"Злоумышленник вскоре оставил боевиков, а затем, предоставив недостоверные данные через военкомат, устроился в украинской армии. Он нес службу в одной из частей в Донецкой области", - сообщили в СБУ.
В ходе обысков по месту жительства бывшего боевика обнаружили и изъяли незарегистрированный пистолет травматического действия и пророссийскую символику.
По данному факту возбуждено дело по ч. 2 ст. 260 (создание не предусмотренных законом военизированных или вооруженных формирований) Уголовного кодекса Украины. Злоумышленнику сообщено о подозрении.
Напомним, недавно СБУ на Донбассе задержала разведчика "ДНР", который собирал информацию о ВСУ.
Также РБК-Украина писало, что "министру культуры ДНР" сообщили о подозрении.