Собирал информацию о расположении сил ООС: на Донбассе СБУ задержала разведчика "ДНР"

Служба безопасности Украины (СБУ) задержала на Донбассе боевика так называемой "ДНР”. Он пытался провести разведку местности на линии разграничения.

По предварительной информации, задачей боевика было получить информацию о расположении, а также силах и средствах украинских военных.

Оперативники СБУ установили, что задержанный боевик - уроженец Горловки. С 2016 года он проходил службу в одном из военных формирований террористической "ДНР". На должностях "старшего разведчика" и "стрелка-помощника гранатометчика" оказал вооруженное сопротивление силам АТО\ООС и обстреливал позиции украинских военных подразделений.

Во время проверки правоохранители обнаружили военный билет т. н. "ДНР" и удостоверение "Общественной организации ветеранов Новороссии". В ходе предварительного опроса задержанный признал свою принадлежность к террористическим группировкам.

Следователи СБУ сообщили злоумышленнику о подозрении в совершении преступления по ч. 1 ст. 258-3 (Создание террористической группы или террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.