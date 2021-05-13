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Проводит политику героизации боевиков: "министру культуры ДНР" сообщили о подозрении

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Донецкая область, Четверг 13 мая 2021 16:45
Проводит политику героизации боевиков: "министру культуры ДНР" сообщили о подозрении Фото: "министру культуры ДНР" сообщили о подозрении (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

"Министру культуры ДНР" заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В частности, подозреваемый через учреждения "министерства" способствует формированию у местных жителей мысли о легитимности оккупационных властей и проводит политику преступной героизации боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области.

Досудебным расследованием установлено, что с июня 2015 года житель Донецка занимал должности от так называемого "первого заместителя" до "министра культуры "ДНР". Он обеспечивает проведение мероприятий, направленных на интеграцию временно оккупированных регионов Донецкой области с Россией и фактический запрет украинской культуры, искусства и кинематографии.

В частности, под видом борьбы с экстремизмом, под его руководством из библиотечного фонда изымаются произведения украинских авторов, публикации проукраински настроенных граждан, а культурное наследие Донецкой области позиционируется как часть истории России.

Напомним, ранее СБУ задержала бывшую "чиновницу ЛНР". Она пыталась попасть на подконтрольную Украине территорию, чтобы изменить имя и скрываться от наказания.

Кроме того, правоохранители Украины заочно сообщили о подозрении и объявили в розыск "министра связи и массовых коммуникаций" так называемой "ЛНР".

Добавим, что СБУ выявила "оборотня" в МВД, которым оказался экс-сотрудник "спецслужб ЛНР".

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