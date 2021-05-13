Проводит политику героизации боевиков: "министру культуры ДНР" сообщили о подозрении

"Министру культуры ДНР" заочно сообщили о подозрении в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. В частности, подозреваемый через учреждения "министерства" способствует формированию у местных жителей мысли о легитимности оккупационных властей и проводит политику преступной героизации боевиков.

Досудебным расследованием установлено, что с июня 2015 года житель Донецка занимал должности от так называемого "первого заместителя" до "министра культуры "ДНР". Он обеспечивает проведение мероприятий, направленных на интеграцию временно оккупированных регионов Донецкой области с Россией и фактический запрет украинской культуры, искусства и кинематографии.

В частности, под видом борьбы с экстремизмом, под его руководством из библиотечного фонда изымаются произведения украинских авторов, публикации проукраински настроенных граждан, а культурное наследие Донецкой области позиционируется как часть истории России.