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Банду полицейских из Павлограда арестовали

Новости » Происшествия     06.06.2020 - 16:36
Банду полицейских из Павлограда арестовали
Фото: Павлоградский отдел полиции (dbr.gov.ua)

Семерых полицейских арестовали без права на залог

Голосеевский районный суд города Киева арестовал без возможности внесения залога семерых участников банды полицейских Павлограда. В их состав входят начальник, заместитель начальника отдела полиции, начальник одного из секторов и оперативники.

Об этом сообщает пресс-служба Госбюро расследований.

Их подозревают в создании преступной организации, превышении власти работником правоохранительного органа, совершении краж, незаконном обращении с оружием, а также незаконном производстве, изготовлении, приобретении, хранении, перевозке, пересылке или сбыте наркотических средств (ч. 1 ст. 255, ч. 2 ст. 365, ч. 4 ст. 27 ч. 2 ст. 185, ч. 1 ст. 263 и ч. 2 ст. 307 Уголовного кодекса Украины).

Как известно, полицейский участок расформировали, а новое руководство теперь будут проверять на полиграфе.

Напомним, Госбюро расследований и Служба безопасности задержали банду полицейских, которые ради повышения показателей в работе полиции заставляли граждан совершать преступления, а потом их "ловили".

После этого в Павлограде расформировали полицейский участок за торговлю наркотиками.

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Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины полиция
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