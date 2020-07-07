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СБУ викрила банду викрадачів людей в Одесі

Новини » Суспільство     Вівторок 07 липня 2020 оновлено 15:17
СБУ викрила банду викрадачів людей в Одесі
Фото: затримання банди "Лоту Гулі" (ssu.gov.ua)
Автор: Андрій Козловський

Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру

В Одесі Служба безпеки України викрила організоване угрупування "Лоту Гулі", під час спроби викрадення людини. Правоохоронці знали про підготовку банди до цього злочину заздалегідь.

Про це повідомляє прес-служба Служби безпеки України.

Як повідомляється, чотирьох організаторів банди затримали серед білого дня, у той час коли вони намагалися викрасти місцевого підприємця. Через погрози вбивством зловмисники планували "вибити" з потерпілого гроші.

Крім того, співробітники СБУ у помешканнях зловмисників виявили докази протиправної діяльності, які направлено на експертизу. Наразі вирішується питання щодо повідомлення затриманим про підозру та обрання міри запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Як зазначається, всього до угрупування "Лоту Гулі" входило понад 10 осіб. Вони займалися тим, що створювали конфліктні ситуації, а потім вимагали від потерпілих великі суми грошей, щоб їх "вирішити". У разі несплати зловмисники погрожували людям фізичною розправою та насильством.

Також відомо, що ватажок банди на прізвисько "Лоту Гулі" переховується закордоном від українського правосуддя.

Нагадаємо, Голосіївський районний суд міста Києва арештував без можливості внесення застави сімох учасників банди поліцейських Павлограду.

Також раніше повідомлялось, що у Дніпрі СБУ затримала банду, учасники якої причетні до скоєння 18 терористичних актів.

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