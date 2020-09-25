СБУ разоблачила банду, изготовлявшую поддельные украинские документы

СБУ накрыла деятельность банды, которая изготовляла за деньги поддельные украинские документы. Среди них паспорта, дипломы и акты на право владения землей.

Об этом сообщает сайт Службы безопасности Украины.

В состав группы входили двое жителей Киевской области, изготовлявших поддельные документы, и двое жителей Житомирской области, ранее работавших в миграционной службе. Они занимались работой с клиентами.

Для изготовления поддельных документов были обустроены два цеха в домах в поселка в Киевской области. В них производились паспорта, водительские и служебные удостоверения, удостоверения участника боевых действий, дипломы о высшем образовании, техпаспорты, акты на право владения землей.

Стоимость документов варьировалась в зависимости от их вида, максимальная цена за "полный пакет" - 10 тысяч долларов. Паспорт гражданина украины стоил 1,5 тысячи долларов, а ID-карточка - вдвое дороже.

Известно о фактах продажи поддельных документов. В течение года ежемесячно услугами преступников пользовались до полсотни клиентов, среди которых были иностранцы.

В результате операции СБУ задержала четырех участников банды и прекратила работу цехов. Были изъяты 30 готовых документов, включая паспорта Украины, 700 бланков, голографические защитные элементы, поддельные штампы и печатки госучреждений, компьютерную технику с образцами документов и информацией о клиентах, технику для изготовления.

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