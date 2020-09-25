СБУ викрила банду, що виготовляла підроблені українські документи

СБУ накрила діяльність банди, яка виготовляла за гроші підроблені українські документи. Серед них паспорти, дипломи і акти на право володіння землею.

Про це повідомляє сайт Служби безпеки України.

До складу групи входили двоє мешканців Київської області, які виготовляли підроблені документи, і двоє жителів Житомирської області, які раніше працювали в міграційній службі. Вони займалися роботою з клієнтами.

Для виготовлення підроблених документів були облаштовані два цехи в будинках селища Київської області. У них вироблялися паспорти, посвідчення та службові посвідчення, посвідчення учасника бойових дій, дипломи про вищу освіту, техпаспорти, акти на право володіння землею.

Вартість документів варіювалася залежно від їх виду, максимальна ціна за "повний пакет" - 10 тисяч доларів. Паспорт громадянина україни коштував 1,5 тисячі доларів, а ID-картка - вдвічі дорожче.

Відомо про факти продажу підроблених документів. Протягом року щомісяця послугами злочинців користувалися до півсотні клієнтів, серед яких були іноземці.

В результаті операції СБУ затримала чотирьох учасників банди і припинила роботу цехів. Були вилучені 30 готових документів, включно з паспортами України, 700 бланків, голографічні захисні елементи, підроблені штампи і печатки держустанов, комп'ютерну техніку зі зразками документів та інформацією про клієнтів, техніку для виготовлення.

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