СБУ разоблачила банду на хищении миллионов гривен с банковских счетов украинцев

Фото с места событий (ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины блокировала деятельность группировки, которая занималась хищением денег со счетов клиентов частных и государственных банков. Злоумышленникам удавалось украсть 3 миллиона гривен ежемесячно.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным следствия, преступную схему организовали трое жителей Мелитополя. В центре города они оборудовали подпольный колл‑центр, где работали 54 оператора.

"Они, выдавая себя за работников банков, звонили клиентам финучреждений и мошенническим способом получали от них информацию о CVV-коде, номере и пин-коде платежных карточек. После получения доступа к клиентским счетам, злоумышленники переводили деньги на подконтрольные банковские счета", - говорится в сообщении.

Злоумышленники использовали незаконную маршрутизацию международного телефонного трафика для работы с "клиентами". По данным спецслужбы, участники группировки похищали ежемесячно более 3 миллионов гривен.

Открыто дело по ч. 1 ст. 361 (несанкционированное вмешательство в работу компьютеров, автоматизированных систем, компьютерных сетей или сетей электросвязи) и ч. 3 ст.190 (мошенничество) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об объявлении о подозрении организаторам преступления.

Напомним, ранее СБУ разоблачила поставки продуктов из Харьковской области в ОРДО на миллионы гривен.

Также РБК-Украина писало, что ранее СБУ разоблачила схему поставки в Россию товаров военного назначения.