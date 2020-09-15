СБУ разоблачила поставки продуктов из Харьковской области в ОРДО на миллионы гривен

Фото: СБУ разоблачила поставки продуктов из Харьковской области в ОРДО (ssu.gov.ua)

Служба безопасности Украины разоблачила и блокировала масштабные незаконные поставки продуктов питания в ОРДО на 8,5 млн гривен. По этому делу следователи уже задержали нескольких участников схемы.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Как сообщается, группа жителей Харькова и области по схеме так называемого "скрытого транзита" отгружали на адреса подставных иностранных фирм товары пищевой промышленности. После пересечения границы Украины они незаконно попадали на оккупированную территорию Донецкой области.

Правоохранители задержали участников противоправной схемы и сообщили о подозрении в совершении преступления предусмотренном ч. 1 ст. 258-3 (содействие деятельности террористической организации) Уголовного кодекса Украины. Судом одному из фигурантов избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 4,5 млн гривен.

Сейчас решается вопрос относительно сообщения о подозрении другим участникам противоправной деятельности.

Фото: СБУ разоблачила поставки продуктов из Харьковской области в ОРДО (ssu.gov.ua)

Напомним, ранее СБУ разоблачила схему поставки в Россию товаров военного назначения.

Также СБУ блокировала две попытки вывоза комплектующих для военной авиации за границу, в частности в Российскую Федерацию.