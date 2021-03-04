UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

СБУ разоблачила антиукраинскую сеть, которая создавала "альтернативные" ОТО

Автор: Дмитрий Левицкий

Служба безопасности Украины разоблачила на территории Кировоградской области межрегиональную антиукраинскую сеть, которая создавала "альтернативные" объединенные территориальные общины (ОТО). Организаторам грозит до 3 лет лишения свободы.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

Следователи установили, что группа лиц пыталась сформировать в регионе "альтернативные" органы местного самоуправления, которые дублировали названия действующих ОТО.

Для легализации незаконной структуры организаторы разрабатывали фиктивные регистрационные документы, уставы, печати и удостоверение, а в соцсетях призвали местных жителей присоединяться к псевдогосударственным образованиям.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что от имени таких "ОТО" направлялись письма в предприятия и учреждения с требованием передать имущество на баланс. По замыслу кураторов, такие действия должны были привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе", - пояснили в СБУ.

Правоохранители в рамках открытого уголовного производства по ст. 353 УК Украины провели обыски у организаторов антиукраинской сети, в ходе которых изъяли телефоны, компьютеры и документацию ненастоящих "ОТО".

Фото: обыски у организаторов сети (ssu.gov.ua)

Напомним, в начале марта СБУ заблокировала ботоферму, которая разгоняла фейки в интересах России.

Кроме того, в феврале СБУ разоблачила сеть агитаторов, которая призывала к захвату государственной власти в Украине.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Служба безопасности УкраиныОТОКропивницкая область
Читайте также
Сторонник "русского мира": суд отказался пустить скандального блогера в Украину
СБУ за семь лет войны объявила подозрение более 250 гражданам России
Прогноз погоды