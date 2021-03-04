СБУ разоблачила антиукраинскую сеть, которая создавала "альтернативные" ОТО

Следователи установили, что группа лиц пыталась сформировать в регионе "альтернативные" органы местного самоуправления, которые дублировали названия действующих ОТО.

Для легализации незаконной структуры организаторы разрабатывали фиктивные регистрационные документы, уставы, печати и удостоверение, а в соцсетях призвали местных жителей присоединяться к псевдогосударственным образованиям.

"Сотрудники спецслужбы задокументировали, что от имени таких "ОТО" направлялись письма в предприятия и учреждения с требованием передать имущество на баланс. По замыслу кураторов, такие действия должны были привести к дестабилизации общественно-политической ситуации в регионе", - пояснили в СБУ.

Правоохранители в рамках открытого уголовного производства по ст. 353 УК Украины провели обыски у организаторов антиукраинской сети, в ходе которых изъяли телефоны, компьютеры и документацию ненастоящих "ОТО".

Фото: обыски у организаторов сети (ssu.gov.ua)