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СБУ разоблачила агента ФСБ. Проводил информационные операции и притворялся ученым

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Понедельник 07 марта 2022 17:09
СБУ разоблачила агента ФСБ. Проводил информационные операции и притворялся ученым Фото: Бойцы "Альфы" (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорцив

Служба безопасности Украины задержала агента российской ФСБ, который продвигал в Украине идеи "русского мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал СБУ.

Агент под псевдонимом "Гелен" занимался поиском микробиологических лабораторий двойного назначения, собирал информацию об общественно-политической ситуации в Украине и проводил выгодные агрессору информационные операции. Правоохранители также назвали фамилию куратора агента – сотрудник ФСБ Щипицын Александр Вячеславович.

Сам агент имел документы прикрытия на имя Шипулина Александра Владимировича. Он будто бы работает в Казанском институте Евразийских и международных исследований.

Украинская спецслужба установила московского координатора этого агента. Им оказался офицер 5-й Службы Департамента оперативной информации ФСБ РФ Хрусталев Сергей Николаевич. В настоящее время с агентом ФСБ работают контрразведчики и следователи СБУ. Его взяли под стражу.

Напомним, что Луганская прокуратура начала расследование против полицейских-изменников.

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