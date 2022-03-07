СБУ разоблачила агента ФСБ. Проводил информационные операции и притворялся ученым

Служба безопасности Украины задержала агента российской ФСБ, который продвигал в Украине идеи "русского мира".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный Telegram-канал СБУ .

Агент под псевдонимом "Гелен" занимался поиском микробиологических лабораторий двойного назначения, собирал информацию об общественно-политической ситуации в Украине и проводил выгодные агрессору информационные операции. Правоохранители также назвали фамилию куратора агента – сотрудник ФСБ Щипицын Александр Вячеславович.

Сам агент имел документы прикрытия на имя Шипулина Александра Владимировича. Он будто бы работает в Казанском институте Евразийских и международных исследований.

Украинская спецслужба установила московского координатора этого агента. Им оказался офицер 5-й Службы Департамента оперативной информации ФСБ РФ Хрусталев Сергей Николаевич. В настоящее время с агентом ФСБ работают контрразведчики и следователи СБУ. Его взяли под стражу.