Прокуратура Луганской области начала расследование против 7 полицейских предателей
Органы прокуратуры начали досудебные расследования по семи полицейским из Луганской области, которые перешли на сторону врага после агрессии России.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пост Офиса генерального прокурора в Facebook.
Луганская областная прокуратура взяла на себя процессуальное руководство по уголовным производствам. Предателям инкриминируют совершенные с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти действия, а также государственную измену.
"Установлено, что семь действующих работников полиции Луганщины в условиях военного положения изменили Украинскому государству и перешли на сторону врага, сотрудничая с оккупантами. Кроме того, один из фигурантов возглавил незаконно созданный враждебными силами на территории Луганской области отдел полиции ЛНР", – говорится в сообщении.
Отметим, что досудебное расследование в уголовном производстве осуществляется следователями территориального управления ГБР. Оно расположено в Краматорске.
К слову, российские оккупанты обокрали полицейский участок в Харьковской области.
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