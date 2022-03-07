СБУ викрила агента ФСБ. Проводив інформаційні операції та вдавав науковця
Служба безпеки України затримала агента російської ФСБ, який просував в Україні ідеї "русского мира".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал СБУ.
Агент під псевдонімом "Гєлєн" займався пошуком мікробіологічних лабораторій подвійного призначення, збирав інформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні та проводив вигідні агресору інформаційні операції. Правоохоронці також назвали прізвище куратора агента – співробітник ФСБ Щипіцин Олександр В'ячеславович.
Сам агент мав документи прикриття на ім’я Шипуліна Олександра Володимировича. Він нібито працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень.
Українська спецслужба встановила московського координатора цього агента. Ним виявився офіцер 5-ї Служби Департаменту оперативної інформації ФСБ РФ Хрустальов Сергій Миколайович. Наразі з агентом ФСБ працюють контррозвідники та слідчі СБУ. Його взяли під варту.
Нагадаємо, що Луганська прокуратура почала розслідування проти поліцейських-зрадників.
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