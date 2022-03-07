ru ua
Пн, 07 березня News Daily Lite Styler Travel Auto Realty
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

СБУ викрила агента ФСБ. Проводив інформаційні операції та вдавав науковця

Новость на русском →
Понеділок 07 березня 2022 17:09
СБУ викрила агента ФСБ. Проводив інформаційні операції та вдавав науковця Фото: Бійці "Альфи" (president.gov.ua)
Автор: Антон Федорців

Служба безпеки України затримала агента російської ФСБ, який просував в Україні ідеї "русского мира".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний Telegram-канал СБУ.

Агент під псевдонімом "Гєлєн" займався пошуком мікробіологічних лабораторій подвійного призначення, збирав інформацію про суспільно-політичну ситуацію в Україні та проводив вигідні агресору інформаційні операції. Правоохоронці також назвали прізвище куратора агента – співробітник ФСБ Щипіцин Олександр В'ячеславович.

Сам агент мав документи прикриття на ім’я Шипуліна Олександра Володимировича. Він нібито працює у Казанському інституті Євразійських та міжнародних досліджень.

Українська спецслужба встановила московського координатора цього агента. Ним виявився офіцер 5-ї Служби Департаменту оперативної інформації ФСБ РФ Хрустальов Сергій Миколайович. Наразі з агентом ФСБ працюють контррозвідники та слідчі СБУ. Його взяли під варту.

Нагадаємо, що Луганська прокуратура почала розслідування проти поліцейських-зрадників.

Термінові і важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки України ФСБ Вторгнення Росії до України
NEWS
Ряд країн Євросоюзу не хочуть надавати Україні статус кандидата, - Bloomberg
Ряд країн Євросоюзу не хочуть надавати Україні статус кандидата, - Bloomberg
DAILY
Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Позиційна війна. Що стоїть за переговорами України і Росії і чого від них чекати