СБУ разоблачила 385 агитаторов, распространявших фейки о COVID-19

Фото: СБУ (РБК-Украина)

Также заблокировали более 2600 сообществ с миллионной аудиторией

За период карантина, введенного из-за пандемии коронавируса, специалисты СБУ заблокировали более 2,6 тысячи сообществ с более чем миллионной аудиторией, разоблачили 385 интернет-агитаторов, из которых часть действовала по заданию российских спецслужб. Они распространяли различные фейки о пандемии COVID-19 и призывали к силовому захвату власти.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, 18 выявленных агитаторов действовали по заданию России. Силовики открыли из-за этого уголовные дела по ст. 109 и 110 УК Украины (насильственная смена или свержение конституционного строя, захват государственной власти).

Агенты работали в Киеве, Одессе, Днепре, Львове, Херсоне, Полтаве, Кропивницком, Конотопе, Ивано-Франковске, Хмельницком и Жашкове.

"Через социальные сети российские спецслужбы и управляемые ими агентурные сети троллей призывали к нарушению карантинных ограничений, проведения акций протеста, силового захвата власти и информационной поддержки таких неправомерных мероприятий", - говорится в сообщении.

Дела 367 интернет-агитаторов СБУ передала полиции. 160 из них привлекли к административной ответственности за распространение ложных слухов, которые могут вызвать панику или нарушение общественного порядка, в рамках статьи 173-1 КУоАП.

СБУ предупреждает, что за сознательную дестабилизацию ситуации в Украине предусмотрена уголовная и административная ответственность, в том числе через интернет.

Напомним, в мае российские агитаторы активизировали призывы к нарушению карантина в Украине.

Ранее СБУ поймала хакера, совершившего крупнейшее за всю историю массовое хищение данных.

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Автор: Максим Зайченко