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СБУ поймала хакера, совершившего крупнейшее за всю историю массовое хищение данных

Новости » Общество     19.05.2020 - 10:56
СБУ поймала хакера, совершившего крупнейшее за всю историю массовое хищение данных
Фото: здание СБУ (РБК-Украина)

Хакер прошлого года привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности

Служба безопасности Украины поймала хакера, который похитил персональные данные жителей ЕС и США. Хакер известный под псевдонимом "Sanix".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Службы безопасности Украины.

Как сообщается, киберспециалисты СБУ установили, что хакером является, вероятно, украинец, житель Ивано-Франковской области. Они зафиксировали продажу им баз данных с логинами и паролями к ящикам электронной почты, пин-кодам банковских карточек, электронных кошельков криптовалют, счетов PayPal.

Как отмечается, хакер прошлого года привлек внимание мировых специалистов по кибербезопасности, выложив на одном из форумов объявление о продаже базы с 773 млн адресов электронной почты и 21 млн уникальных паролей. Подобных баз похищенных и сломанных паролей у хакера было по меньшей мере семь, общий объем которых достигал почти терабайт. В них входили персональные, в том числе финансовые, данные жителей ЕС и США.

Кроме того, в январе 2019 года об этом хакере писали The Guardian, Forbes и Newsweek. База данных, которую он выставил на продажу, была "крупнейшим за всю историю массивом похищенных данных".

В ходе обысков по месту его жительства правоохранители изъяли компьютерную технику с двумя терабайтами украденной информации и наличные деньги от незаконных сделок в сумме почти 190 тыс. гривен и более 5 тыс. долларов.

Хакеру готовится сообщение о подозрении в несанкционированном вмешательстве в работу компьютеров и в несанкционированном сбыте или распространении информации с ограниченным доступом, которая сохраняется в компьютерах.

Напомним, Служба безопасности Украины разоблачила уже 370 интернет-агитаторов фейковых новостей о коронавирусе.

Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Служба безопасности Украиныхакеры
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