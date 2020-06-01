СБУ викрила 385 агітаторів, які поширювали фейки про COVID-19

Фото: СБУ (РБК-Україна)

Також заблокували понад 2600 спільнот з мільйонною аудиторією

За період карантину, запровадженого через пандемію коронавірусу, фахівці СБУ заблокували понад 2,6 тисячі громад з більш ніж мільйонною аудиторією, викрили 385 інтернет-агітаторів, з яких частина діяла за завданням російських спецслужб. Вони поширювали різні фейки про пандемію COVID-19 і закликали до силового захоплення влади.

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, 18 виявлених агітаторів діяли за завданням Росії. Силовики відкрили через це кримінальні справи за ст. 109 і 110 КК України (насильницька зміна чи повалення конституційного ладу, захоплення державної влади).

Агенти працювали у Києві, Одесі, Дніпропетровську, Львові, Херсоні, Полтаві, Кропивницькому, Конотопі, Івано-Франківську, Хмельницькому та Жашкові.

"Через соціальні мережі російські спецслужби та керовані ними агентурні мережі тролів закликали до порушення карантинних обмежень, проведення акцій протесту, силового захоплення влади та інформаційної підтримки таких неправомірних заходів", - йдеться в повідомленні.

Справи 367 інтернет-агітаторів СБУ передала поліції. 160 з них притягнули до адміністративної відповідальності за поширення неправдивих чуток, які можуть викликати паніку або порушення громадського порядку, у рамках статті 173-1 КУпАП.

СБУ попереджає, що за свідому дестабілізацію ситуації в Україні передбачена кримінальна та адміністративна відповідальність, в тому числі через інтернет.

Нагадаємо, у травні російські агітатори активізували заклики до порушення карантину в Україні.

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Автор: Максим Зайченко