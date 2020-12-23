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СБУ расследует поставки продукции ОГХК в оккупированный Крым

Киев, Среда 23 декабря 2020 13:15
СБУ расследует поставки продукции ОГХК в оккупированный Крым
Фото: СБУ (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

Служба безопасности Украины расследует возможные поставки титанового сырья производства Объединенной горно-химической компании в оккупированный Крым.

Об этом сообщили в СБУ в ответ на запрос "Главкома".

"Изложенные вами обстоятельства расследуются следователями органов безопасности в рамках уголовного производства от 06.07.2020", - говорится в ответе СБУ.

Служба безопасности не раскрывает деталей расследования, ссылаясь на статью 222 Уголовного Кодекса "Недопустимость разглашения сведений досудебного расследования".

Ответ СБУ на запрос журналистов

Как пишет "Главком", согласно данным системы слежения за судами АИС, ОГХК возобновило поставки ильменита в оккупированный Крым по контракту с Belanto. По информации СМИ, за соблюдением условий контракта и отправку груза отвечает заместитель главы правления Татьяна Гогенко.

В свою очередь, в ОГХК отрицают эту информацию. В государственной компании объяснили, что сбывают свою продукцию в Украину, а "дальнейшая логистическая цепочка переходит под непосредственную ответственность покупателя".

Ранее РБК-Украина также писало, что Фонд госимущества Украины, в управлении которого находится АО "Объединенная горно-химическая компания", считает безосновательными обвинения ОГХК в поставках продукции на территорию оккупированного Крыма. В ФГИУ указывают на попытки сорвать процедуру приватизации предприятия.

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