СБУ расследует исчезновение документа с грифом "секретно" в АП

Фото: СБУ (Виталий Носач/РБК-Украина)

Уголовное производство было начато в конце января

В соответствии с постановлением Шевченковского районного суда Киева, Служба безопасности Украины расследует исчезновение в Администрации президента документа с грифом "секретно" о кандидатах на должность директора Национального антикоррупционного бюро. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на соответствующее постановление от 19 марта.

Уголовное производство по ч. 1 ст. 329 Уголовного кодекса (утрата документов, содержащих государственную тайну) открыли еще 23 января 2019 года.

Так, следователь СБУ подал в суд ходатайство о временном доступе к вещам и документам, которые находятся в распоряжении Управления режима, документального обеспечения и контроля СБУ. Правоохранитель отметил, что в АП исчез тайный документ с данными о кандидатах на должность директора НАБУ.

Отмечается, что СБУ в апреле 2015 года изготовила два документа "О имеющейся информации о кандидатах на должность главы НАБУ" с грифом "секретно" и "О проверке кандидатов на должность главы НАБУ", адресованные главе АП. Документы распечатали в двух экземплярах каждый, по одному документу передали в АП, а второй экземпляр документов остался у спецслужбы.

Вместе с тем в декабре 2018 года следователи СБУ послали запрос в администрацию о подтверждении наличия у них документов СБУ. Тогда выяснилось, что документ "О имеющейся информации о кандидатах на должность главы НАБУ" в АП не зарегистрирован. В связи с этим спецслужба начала расследовать потерю документа, содержащего государственную тайну.

В материалах суда указано, что из-за реальной угрозы уничтожения или изменения документов, к которым предоставляется доступ, следственный судья рассматривал ходатайство без вызова лица, во владении которого находятся документы.

Так, ходатайство следователя СБУ было удовлетворено частично. Суд предоставил временный доступ к документам с возможностью изъятия их оригиналов. Постановление действует 1 месяц и обжалованию не подлежит.

Напомним, экс-сотрудника Службы безопасности Украины Василия Прозорова уволили с должности за служебное несоответствие. Так, Прозоров был уволен с должности консультанта-эксперта одного из отделов штаба АТЦ СБУ.

Как писало РБК-Украина ранее, назвавший себя бывшим сотрудником украинской спецслужбы Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве рассказал, что с апреля 2014 года оказывал содействие спецслужбам РФ.

В качестве подтверждения работы на СБУ он представил грамоту, выданную ему за "высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины". По его словам, принять это решение его толкнули события на Майдане в 2014 году.