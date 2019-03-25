Экс-сотрудник СБУ заявил в Москве о работе на российские спецслужбы

Фото: Василий Прозоров (скрин видео)

По его словам, принять это решение его толкнули события на "Майдане"

Назвавший себя бывшим сотрудником Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Прозоров на пресс-конференции в Москве рассказал, что с апреля 2014 года оказывал содействие спецслужбам России. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на росСМИ.

По его словам, принять это решение его толкнули события на Майдане в 2014 году.

"С 1999 по 2018 год я являлся сотрудником службы безопасности Украины, причем с мая 2014 года работал в центральном аппарате, а именно в штабе антитеррористического центра СБУ. С апреля 2014 года я абсолютно добровольно, по идеологическим мотивам, оказывал содействие спецслужбам РФ в получении информации о деятельности украинских силовиков, в частности в районе проведения АТО", - подчеркнул он.

В качестве подтверждения работы на СБУ он представил грамоту, выданную ему за "высокий профессионализм и приверженность делу укрепления государственной безопасности Украины".

"Эта власть - не моя. Когда ко мне пришло осознание националистического, даже нацистского, антинародного переворота в Киеве, я принял решение бороться с этой властью любыми доступными методами", - заявил он.

Кроме этого, Прозоров заявил, что убийство Моторолы и Гиви - полевых командиров "ДНР/ЛНР" - это результат спецопераций, проведенных СБУ.

Напомним, работника стратегического предприятия Министерства обороны приговорили к четырем годам заключения по обвинению в государственной измене.