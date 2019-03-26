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СБУ розслідує зникнення документа з грифом "таємно" в АП

Новини » Політика    26.03.2019 - 13:08
СБУ розслідує зникнення документа з грифом "таємно" в АП
Фото: СБУ (Віталій Носач/РБК-Україна)

Кримінальне провадження було розпочате у кінці січня

Відповідно до ухвали Шевченківського районного суду Києва, Служба безпеки України розслідує зникнення в Адміністрації президента документа з грифом "таємно" про кандидатів на посаду директора Національного антикорупційного бюро. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відповідну ухвалу від 19 березня.

Кримінальне провадження за ч. 1 ст. 329 Кримінального кодексу (втрата документів, що містять державну таємницю) відкрили ще 23 січня 2019 року.

Так, слідчий СБУ подав до суду клопотання про тимчасовий доступ до речей і документів, які перебувають у розпорядженні Управління режиму, документального забезпечення і контролю СБУ. Правоохоронець зазначив, що в АП зник таємний документ з даними про кандидатів на посаду директора НАБУ.

Зазначається, що СБУ у квітні 2015 року виготовила два документи "Щодо наявної інформації про кандидатів на посаду глави НАБУ" з грифом "таємно" та "Щодо перевірки кандидатів на посаду глави НАБУ", адресовані главі АП. Документи роздрукували у двох примірниках кожний, по одному документу передали в АП, а другий примірник документів залишився у спецслужби.

Разом з тим у грудні 2018 року слідчі СБУ надіслали запит в адміністрацію щодо підтвердження наявності у них документів СБУ. Тоді з'ясувалося, що документ "Щодо наявної інформації про кандидатів на посаду глави НАБУ" в АП не зареєстрований. У зв'язку з цим спецслужба почала розслідувати втрату документа, що містить державну таємницю.

У матеріалах суду вказано, що через реальну загрозу знищення або зміни документів, до яких надається доступ, слідчий суддя розглядав клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи.

Так, клопотання слідчого СБУ було задоволено частково. Суд надав тимчасовий доступ до документів з можливістю вилучення їх оригіналів. Ухвала діє 1 місяць і оскарженню не підлягає.

Нагадаємо, екс-співробітника Служби безпеки України Василя Прозорова звільнили з посади за службову невідповідність. Так, Прозоров був звільнений з посади консультанта-експерта одного з відділів штабу АТЦ СБУ.

Як писало РБК-Україна раніше, Василь Прозоров, який назвав себе колишнім співробітником української спецслужби, на прес-конференції в Москві розповів, що з квітня 2014 року сприяв спецслужбам РФ.

У якості підтвердження роботи на СБУ він представив грамоту, видану йому за "високий професіоналізм і відданість справі зміцнення державної безпеки України". За його словами, прийняти це рішення його штовхнули події на Майдані в 2014 році.

Екс-співробітника СБУ Прозорова звільнили за службову невідповідність Екс-співробітник СБУ заявив у Москві про роботу на російські спецслужби
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