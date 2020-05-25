СБУ рассказала, как в ОРДЛО российские кураторы контролируют медиа

Фото: СБУ (РБК-Украина)

Все СМИ на неподконтрольных территориях подконтрольны российским спецслужбам, которые формируют информационную повестку

В Службе безопасности Украины рассказали, как в оккупированных районах Донецкой и Луганской областей российские кураторы контролируют медиа. Все они подконтрольны так называемому "МГБ Республики".

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

По данным спецслужбы, все средства массовой информации, фейковые органы власти и бизнес в оккупированном Донецке и Луганске "контролируются так называемым МГБ, а соответственно ФСБ РФ".

"Боевики указывают журналистам о чем и как именно они должны писать. Контент в ОРДЛО - это несуществующие успехи "республик", сокрытие коррупции и социальных проблем", - рассказал СБУ один из бывших руководителей одного из пропагандистских каналов Горловки, который сбежал из ОРДЛО.

Он подтвердил, что на временно неподконтрольных территориях Донбасса за каждым каналом, радио и издательством закреплен свой куратор. До недавнего времени этими процессами руководил Александр Казаков - бывший советник террориста Захарченко (убитого экс-главы "ДНР", - ред.).

"Ежемесячно всех руководителей СМИ и сотрудников так называемого Министерства информации собирают на совещания, которые проводят россияне. Журналистам говорят, что о реальной ситуации в "республиках" писать строго запрещено. Закрытие шахт, забастовки, безденежье, повальная коррупция и беззаконие в ОРДЛО - табу", - говорится в сообщении.

Кроме того, по данным спецслужбы, работников СМИ отправляют в Ростов в Донской государственный технический университет. Там они проходят курсы повышения квалификации по ведению информационной войны внутри страны.

"В частности, от всех СМИ требуют делать постоянные сюжеты о якобы ужасной ситуации в Украине. Все материалы обязательно утверждаются в "Мининформе ДНР" кураторами из РФ", - говорится в сообщении.

В СБУ отмечают, что все эти данные задокументированы в доказательной базе о преступлениях террористов "ЛДНР".

Напомним, ранее Минреинтеграции заявило о коллапсе бюджетной и социальной сферы ОРДЛО из-за закрытия шахт.

По сообщению украинской стороны, отдельные районы Донецкой и Луганской областей готовят массовые сокращения шахтеров.

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Автор: Максим Зайченко