ОРДЛО готовят массовые сокращения шахтеров, - Минреинтеграции

Иллюстративное фото (dtek.com)

На шахте в Луганской области уже уволили более 250 горняков

Оккупационные администрации отдельных районов Донбасса готовят массовые сокращения шахтеров. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сообщается, что так называемая "ЛНР" приняла решение сократить рабочие места на шахтах и закрыть часть объектов социальной инфраструктуры. В частности, решено закрыть шахту "Никанор-Новая" в Зоринске на сухую консервацию.

В конце апреля более 50 горняков этой шахты устроили забастовку с требованием погасить задолженность по зарплате, администрация пообещала частично погасить долги, но решение о закрытии шахты остается в силе.

Кроме того, на шахте "Должанская капитальная" из-за проблем со сбытом угля сократили более 250 шахтеров.

А на территории так называемой "ДНР" нерентабельными остаются 11 шахт. В частности, обостряется кризис на шахте "Комсомолец Донбасса" (Кировское), которая входила в ДТЭК Рината Ахметова. На этой шахте работают почти 4,6 тыс. человек, а задолженность перед шахтой за продукцию составляет 4,9 млрд рублей, сам шахта накопила 300 млн российских рублей долга за потребленную электроэнергию и более 31 млн рублей долгов по зарплате.

В конце марта 2 000 шахтеров были отправлены в отпуск с номинальным сохранением 2/3 оклада. Вследствие накопления долгов и свертывания работ происходит постепенное подтопления шахты, что также создает риск подтопления шахты "Шахтерская Глубокая".

Напомним, ранее сообщалось о загрязнении водохранилища на оккупированном Донбассе, в результате чего в опасности находятся 300 тыс. жителей. Речь идет о загрязнении Волынцевского водохранилища, воду из которого используют жители Енакиево, Дебальцево, Шахтерска, Чистяково и других населенных пунктов.