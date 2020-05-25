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Минреинтеграции заявляет о коллапсе бюджетной и социальной сферы ОРДЛО

Новости » Политика     25.05.2020 - 15:55
Минреинтеграции заявляет о коллапсе бюджетной и социальной сферы ОРДЛО
Фото: ОРДЛО угрожает коллапс из-за закрытия шахт (pixabay)

Коллапс на оккупированном Донбассе произойдет из-за закрытия шахт

Закрытие шахт на оккупированном Донбассе приближает коллапс бюджетной и социальной сферы. Задолженности по зарплатам там достигают сотен миллионов российских рублей.

Об этом говорится в сообщении Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий.

Сообщается, что местные жители крайне негативно воспринимают реорганизацию угольной отрасли, которая приведет к закрытию шахт и увольнению горняков. Это уже вызвало забастовку горняков шахты "Никанор-Новая" в Зоринске, в последствие им выдали долги за два месяца из 20.

Кроме того, в отдельных районах Донецкой области долги на ГП "Макеевуголь" составляют 210 млн рос. рублей, "Орджоникидзеуголь" - 350 млн рос. рублей, "Артемуголь" - 267 млн рос. рублей, "Торезантрацит" - 370 млн рос. рублей.

"Наряду с долгами по зарплате, угольные предприятия … накопили миллиардные долги по отчислениям в бюджеты временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей Украины, что приближает коллапс бюджетной и социальной сферы", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее украинская сторона сообщала, что отдельные районы Донецкой и Луганской областей готовят массовые сокращения шахтеров.

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Автор: Иван Петров

Теги Новости Украины ДонбассШахтаОРДЛО
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