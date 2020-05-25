СБУ розповіла, як в ОРДЛО російські куратори контролюють медіа

Фото: СБУ (РБК-Україна)

Всі ЗМІ на підконтрольних територіях підконтрольні російським спецслужбам, які формують інформаційний простір

У Службі безпеки України розповіли, як в окупованих районах Донецької та Луганської областей російські куратори контролюють медіа. Всі вони підконтрольні так званому "МДБ Республіки".

Про це повідомляє прес-центр СБУ.

За даними спецслужби, всі засоби масової інформації, фейкові органи влади та бізнес в окупованому Донецьку і Луганську "контролюються так званим МДБ, а відповідно ФСБ РФ".

"Бойовики вказують журналістам про що і як саме вони повинні писати. Контент ОРДЛО - це неіснуючі успіхи "республік", приховування корупції та соціальних проблем", - розповів СБУ один з колишніх керівників одного з пропагандистських каналів Горлівки, який втік з ОРДЛО.

Він підтвердив, що на тимчасово підконтрольних територіях Донбасу за кожним каналом, радіо і видавництвом закріплений свій куратор. До недавнього часу цими процесами керував Олександр Казаков - колишній радник терориста Захарченко (убитого екс-глави "ДНР", - ред.).

"Щомісяця всіх керівників ЗМІ та співробітників так званого Міністерства інформації збирають на наради, які проводять росіяни. Журналістам кажуть, що про реальну ситуацію в "республіках" писати суворо заборонено. Закриття шахт, страйки, безгрошів'я, повальна корупція і беззаконня в ОРДЛО - табу", - йдеться в повідомленні.

Крім того, за даними спецслужби, працівників ЗМІ відправляють у Ростов до Донського державного технічного університету. Там вони проходять курси підвищення кваліфікації за ведення інформаційної війни всередині країни.

"Зокрема, від усіх ЗМІ вимагають робити постійні сюжети про нібито жахливу ситуацію в Україні. Всі матеріали обов'язково затверджуються в "Минінформі ДНР" кураторами з РФ", - йдеться в повідомленні.

У СБУ зазначають, що всі ці дані задокументовані у доказовій базі про злочини терористів "ЛДНР".

Нагадаємо, раніше Минреінтеграції заявило про колапс бюджетної та соціальної сфери ОРДЛО через закриття шахт.

За повідомленням української сторони, окремі райони Донецької та Луганської областей готують масові скорочення шахтарів.

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Автор: Максим Зайченко