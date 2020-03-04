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У СБУ розповіли, скільки підозрюваних отримали вироки за держзраду

Новини » Політика     04.03.2020 - 20:35
У СБУ розповіли, скільки підозрюваних отримали вироки за держзраду
Фото: Іван Баканов (Віталій Носач/РБК-Україна)

За словами глави СБУ, за лінією контррозвідки розслідується понад 100 кримінальних справ

У Службі безпеки України розповіли, скільки підозрюваних отримали вироки за статтями про держзраду та шпигунство. Про це під час звіту силовиків у ході позачергового засідання парламенту повідомив голова СБУ Іван Баканов, передає кореспондент РБК-Україна.

За його даними, за лінією контррозвідки розслідується понад 100 кримінальних проваджень.

"Говорячи про безпеку нашої країни, маємо згадати про 114 проваджень за лінією контррозвідки. Сорок осіб по цих справах уже отримали судові вироки за статтями "держзрада" та "шпигунство", - повідомив Баканов.

Нагадаємо, Верховна рада на позачерговому засіданні перейшла до заслуховування звіту правоохоронців. Першим до звіту був запрошений міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

Як писало РБК-Україна раніше, в грудні 2019 року Баканов розповів, скільки справ, що стосуються державної зради і шпигунства, були відкриті протягом 100 днів його перебування на посаді.

Він відзначав, що спецслужба відкрила 69 кримінальних проваджень по лінії контррозвідки, що стосуються викриття шпигунів, агентів ворожих спецслужб і державної зради. Підкреслювалося, що по дев'яти справах про держзраді вже є рішення суду.

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