В СБУ рассказали об обыске в доме, где живет мэр Кличко

"Учитывая особый резонанс в СМИ относительно одного из обысков, который проходил в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко, можем сообщить следующее. В ходе обыска по этому адресу было обнаружено и изъято: документация и печати 68 юридических лиц; финансово-хозяйственная документация задействованных в противоправной схеме СПД; ноутбуки, электронная техника, неучтенные средства", - сообщили в СБУ.

Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники поставляли продукцию в адрес ряда коммерческих структур. Во избежание уплаты таможенных пошлин и акцизного налога они в документации искусственно снижали содержание метилового спирта в продукции.

"Действия организаторов нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах", - отмечает спецслужба.

В ходе досудебного расследования задокументировано, что менеджмент коммерческих структур в течение 2020-2021 годов реализовывал импортируемую продукцию предприятиям с признаками "рисковости". По предварительным данным, незаконно импортировано продукции на более 100 млн грн.

"Эти субъекты хозяйствования не имеют производственных мощностей и не находятся по адресам регистрации. К тому же учредителем, директором и бухгалтером выступает одно лицо. Фактически импортированный товар в Украине организаторы перерабатывали на нелегальных мини-НПЗ в суррогатные топливо-смазочные материалы. Затем реализовывали за наличные без оформления бухгалтерских документов", - пояснили схему в пресс-службе СБУ.

В ходе проведения обысков на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей правоохранители изъяли:

теневую документацию;

печати 300 фиктивных предприятий;

средства связи и компьютерную технику;

банковские карты и крупную сумму наличных;

оборудование для нелегального изготовления горюче-смазочных материалов;

метиловый спирт, химические добавки и готовый суррогат общим объемом более 1 тыс. тонн.

Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.