В СБУ рассказали об обыске в доме, где живет мэр Кличко

Служба безопасности Украины задокументировала и пресекла нелегальный импорт в Украину крупной партии топлива из Беларуси и России. В ходе процессуальных действий один из обысков происходил в доме, в котором проживает городской голова Киева Виталий Кличко.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
"Учитывая особый резонанс в СМИ относительно одного из обысков, который проходил в доме, где проживает мэр Киева Виталий Кличко, можем сообщить следующее. В ходе обыска по этому адресу было обнаружено и изъято: документация и печати 68 юридических лиц; финансово-хозяйственная документация задействованных в противоправной схеме СПД; ноутбуки, электронная техника, неучтенные средства", - сообщили в СБУ.
Оперативники спецслужбы установили, что злоумышленники поставляли продукцию в адрес ряда коммерческих структур. Во избежание уплаты таможенных пошлин и акцизного налога они в документации искусственно снижали содержание метилового спирта в продукции.
"Действия организаторов нанесли государственному бюджету ущерб в особо крупных размерах", - отмечает спецслужба.
В ходе досудебного расследования задокументировано, что менеджмент коммерческих структур в течение 2020-2021 годов реализовывал импортируемую продукцию предприятиям с признаками "рисковости". По предварительным данным, незаконно импортировано продукции на более 100 млн грн.
"Эти субъекты хозяйствования не имеют производственных мощностей и не находятся по адресам регистрации. К тому же учредителем, директором и бухгалтером выступает одно лицо. Фактически импортированный товар в Украине организаторы перерабатывали на нелегальных мини-НПЗ в суррогатные топливо-смазочные материалы. Затем реализовывали за наличные без оформления бухгалтерских документов", - пояснили схему в пресс-службе СБУ.
В ходе проведения обысков на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей правоохранители изъяли:
Продолжается досудебное следствие по ч. 3 ст. 212 Уголовного кодекса Украины.
Напомним, сегодня днем стало известно, что в доме, где живет Кличко, проходят обыски.
При этом в СБУ и департаменте стратегических расследований Нацполиции сообщили РБК-Украина, что их сотрудники не принимают участия в обысках у Кличко. Обыски проходили не у него.
Правоохранители пояснили, что проводили обыски в Киеве по улице Богдана Хмельницкого по делу изготовления контрафактного топлива на сумму более 100 млн гривен. Импортируемый товар перемещался на территорию Украины для дальнейшей переработки и подпольного изготовления.