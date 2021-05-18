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Правоохранители объяснили, по какому делу проходили обыски в доме, где живет Кличко

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Киев, Вторник 18 мая 2021 13:06
Правоохранители объяснили, по какому делу проходили обыски в доме, где живет Кличко Фото: обыски в доме, где живет Виталий Кличко (facebook.com/SFSofUkraine)
Автор: Олег Черныш, Анастасия Рокитна

Правоохранители проводили обыски в Киеве по улице Богдана Хмельницкого по делу изготовления контрафактного топлива на сумму более 100 млн гривен. Импортируемый товар перемещался на территорию Украины для дальнейшей переработки и подпольного изготовления.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной фискальной службы Украины.

Источник РБК-Украина в СБУ уточнил, что обыски проводили в доме, где живет мэр Киева Виталий Кличко.

Как сообщили в ГФС, по адресу ряда субъектов внешнеэкономической деятельности систематически из Беларуси и России поступали грузы с содержанием метилового спирта более 51% от общего объема.

Должностные лица ряда коммерческих обществ уклонялись от уплаты акцизного налога на метиловый спирт и предоставляли неправильные данные химического состава продукта.

"Фактически импортированный товар перемещался на территорию Украины для дальнейшей переработки и подпольного изготовления на нелегальных мини-НПЗ в горюче-смазочные материалы и реализовался за наличные средства без оформления бухгалтерских документов", - говорится в сообщении.

По этому делу прошли обыски на территории Киевской, Черниговской и Луганской областей. Были изъяты теневая документация, печати около 300 фиктивных предприятий, средства связи, компьютерная техника, банковские карты, денежные средства, а также изготовленные горюче-смазочные материалы общим объемом более 1000 тонн.

Фото: место обысков (facebook.com/SFSofUkraine)

Напомним, сегодня днем стало известно, что в доме, где живет Кличко, проходят обыски.

При этом в СБУ и Департаменте стратегических расследований Нацполиции сообщили РБК-Украина, что их сотрудники не принимают участия в обысках у Кличко. Обыски проходили не у него.

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