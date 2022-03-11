В СБУ рассказали, как действовать, если на ваших глазах оккупанты берут в плен людей

Россия продолжает разрушать украинские города и умывать мирное население. Также враг берет в плен людей. Поэтому важно знать, что делать в такой ситуации.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр противодействия дезинформации.
В частности, если вы увидели незаконное задержание оккупантами украинцев, следует сразу обратиться в специальный центр СБУ.
В центр по координации и поиску незаконно задержанных украинцев могут позвонить по телефону или написать все.
Если вы стали свидетелем задержания русскими военными, обращайтесь:
Ранее мы сообщали, что СБУ перехватила разговор оккупанта о попытке "взять" Киев.
Также мы писали, что украинские военные в сутки обезвредили 10 российских самолетов.
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