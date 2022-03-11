В СБУ розповіли, як діяти, якщо на ваших очах окупанти беруть у полон людей

Росія надалі продовжує руйнувати українські міста та вмивати мирне населення. Також ворог бере у полон людей. Тому важливо знати, що робити у такій ситуації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.
Зокрема, якщо ви побачили незаконне затримання окупантами українців, то слід одразу звернутися у спеціальний центр СБУ.
У центр з координації та пошуку незаконно затриманих українців можуть зателефонувати чи написати всі.
Якщо ви стали свідком затримання російськими військовими, звертайтеся:
Раніше ми повідомляли, що СБУ перехопила розмову окупанта про спробу "взяти" Київ.
Також ми писали, що українські військові за добу знешкодили 10 російських літаків.
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