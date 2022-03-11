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В СБУ розповіли, як діяти, якщо на ваших очах окупанти беруть у полон людей

Автор: Тетяна Самарук

Росія надалі продовжує руйнувати українські міста та вмивати мирне населення. Також ворог бере у полон людей. Тому важливо знати, що робити у такій ситуації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр протидії дезінформації.

Зокрема, якщо ви побачили незаконне затримання окупантами українців, то слід одразу звернутися у спеціальний центр СБУ.

У центр з координації та пошуку незаконно затриманих українців можуть зателефонувати чи написати всі.

Якщо ви стали свідком затримання російськими військовими, звертайтеся:

  • Цілодобові лінії - +38 067 650 83 32; +38 098 087 36 01;
  • Електронна скринька - united.centre.ssu@gmail.com.

Що робити, якщо на ваших очах окупанти взяли людину у полон (t.me/CenterCounteringDisinformation)

Раніше ми повідомляли, що СБУ перехопила розмову окупанта про спробу "взяти" Київ.

Також ми писали, що українські військові за добу знешкодили 10 російських літаків.

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