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СБУ раскрыла схему российского холдинга, похитившего десятки миллионов гривен украинцев

Автор: РБК-Украина

Оперативники Службы безопасности Украины (СБУ) заблокировали схему незаконного присвоения денег украинских инвесторов российским финансовым холдингом. Речь идет о десятках миллионах гривен.

Об этом сообщили в пресс-службе СБУ.

В спецслужбе отметили, что схему похищения организовал россиянин при участии украинских граждан. Злоумышленники создали веб-ресурс, через который предлагали инвесторам услуги на фондовом рынке. "Задокументировано, что компании, которые создали "финпродукт", не получали от Нацкомиссии по ценным бумагам и фондовому рынку никаких лицензий и разрешений на деятельность", - уточнили в СБУ.

Схема присвоения денег украинцев преступники организовали через фейкового международного брокера "Just2Trade", который принадлежит российскому холдингу "Финам". "Они создавали клиенту "персональный кабинет", в котором демонстрировали постоянный рост акций в цене и предлагали увеличить инвестиции. После решения вкладчика получить свои деньги, дельцы блокировали связь с "клиентом", - подчеркнули в спецслужбе.

Фото: СБУ задержала финансовых мошенников (ssu.gov.ua)

Там также отметили, что злоумышленники использовали специализированное программное обеспечение для имитации трансляции электронных торгов на международных биржах. Во время обысков правоохранители изъяли электронные и бумажные носители информации, подтверждающие противоправную деятельность преступной группы и доказывающие работу на страну-агрессора. Продолжается досудебное следствие.

Напомним, сотрудники СБУ выявили схему расхищения земельных участков сельскохозяйственного предназначения. В махинациях участвовали должностные лица региональных и центрального управления Госгеокадастра.

Отметим, оперативники СБУ заподозрили медиков городской больницы экстренной и скорой медицинской помощи в Запорожье во взяточничестве. По версии следствия, медработники вымогали взятки за проведение нейрохирургических операций инвалидам первой и второй групп.

РБК-Украина раннее сообщало, что в январе в Житомирской области задержали чиновника ОГА за вымогательство "отката" от руководства местной COVID-больницу за выделение субвенции.

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