СБУ не пустила в Украину более 5 тыс. россиян с 2014

Служба безопасности Украины с 2014 года не пустила в Украину 5024 россиян. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу СБУ в Telegram.

При этом в ведомстве отметили, что за 2019 год на территорию Украины был запрещен въезд 675 гражданам Российской Федерации.

"Всего с 2014 года СБУ не пустила в Украину 5024 россиянин", - говорится в сообщении.

Напомним, 20 января группу из четырех российских актеров не пустили в Украину пограничники в аэропорту Запорожья. Одна из причин отказа во въезде - незаконный визит в аннексированный Крым.

Кроме того, российские пограничники запретили въезд на территорию РФ депортированному из оккупированного Крыма на материковую Украину блогеру и журналисту Евгению Гайворонскому. Журналист был депортирован в Украину после 9 дней воздержания в "тюрьму для иностранцев" в Краснодарском крае РФ.

Добавим, что британское издание Daily Mail назвало Крым территорией Российской Федерации. Посольство Украины в Великобритании отреагировало на публикацию издания и призвало исправить ошибку.